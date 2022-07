En data 19-07-2022, en el Diari de Girona, la Diputació de Girona, mitjançant Xaloc, puntualitza la Llei i altres mecanismes per practicar les notificacions de sancions, tant a empreses com a particulars.

Com que m’he sentit al·ludit, ja que com empresa tinc un embargament del compte de 730,91 €., d’una multa de l’Ajuntament de Palafrugell que mai ens han notificat, i que ens hem assabentat, de la seva existència, quan ens ha arribat la notificació d’embargament per part de l’entitat bancària.

Cal dir, que en el cas de les administracions tributàries, AEAT (Agència Tributaria) i TGSS (Seguretat Social) ja tenen el teu correu electrònic, ja que hi ha una comunicació freqüent degut als impostos trimestrals, anuals, altes i baixes de treballadors, etc.

Però en el cas de Xaloc, si tu no tens cap relació tributària, no se t’acudeix pensar que has d’enviar el teu e-mail, per si un dia un Ajuntament de la província que tingui delegada la recaptació a Xaloc et posa una multa i Xaloc no la pot notificar ja que no té el teu e-mail, d’acord amb la Llei 39/2015.

Per altre banda, segons la puntualització de Xaloc, en el Diari de Girona i al Punt Avui, entre altres, diu el següent «als efectes de difondre aquesta obligació normativa a les empreses, XALOC, abans de practicar la notificació per mitjans electrònics, notifica de forma tradicional (en paper a través del servei postal) aquesta obligació, en la qual informa alhora del tràmit que ha de realitzar l’obligat per comunicar el correu electrònic on ha de rebre l’avís de la posada a disposició de la notificació, i l’adverteix de les conseqüències de la manca de comunicació. És a partir d’aquest moment que les notificacions, hagi informat o no l’obligat del correu electrònic, es fan per mitjans electrònics».

Doncs aquesta carta mai l’hem rebut per correu postal, i per tant no s’ha pogut procedir al seu pagament en voluntària. Això sí, com hem vist a posteriori, s’ha donat per rebutjada pel sistema eNOTUM passats els 10 dies reglamentaris, tornem a ser allà mateix.

Una indefensió total.

Cal fer una plataforma d’afectats?