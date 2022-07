L’Escola de Ceràmica de la Bisbal compleix 50 anys aquest 2022 i per celebrar-ho s’estan organitzant activitats al voltant del món del fang, del torn, de tot tipus de ceràmica, des de la més tradicional fins a la més moderna i actual, perquè ha estat des del principi i continua sent un lloc de formació i aprenentatge, que ha permès i permet a cada nou curs dels que s’hi fan tant d’iniciar-se com de perfeccionar-se segons qui en l’art de la ceràmica.