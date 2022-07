El passat dilluns 18 de juliol, vaig perdre la cartera a Girona, amb diners, targeta de crèdit, NIE, carnet de conduir... Al dia següent vaig anar a la Policia Municipal del carrer Bacià, per saber si algú l’havia lliurat al servei d’Objectes Perduts. Va ser una experiència difícil d’entendre i, encara més, difícil d’acceptar.

Començo intentant accedir a les dependències policials, però les portes estan tancades, malgrat ser més enllà de les 9, hora en que tenen anunciat que comencen a atendre. He de trucar al intèrfon i esperar un temps que em sembla poc lògic, ja que s’allarga cap el voltant d’un minut. Explico el que m’ha passat i pregunto si algun bon ciutadà els hi ha portat la meva cartera. La resposta de qui estava a l’altra banda de l’aparell em va deixar ben descol·locat: «la noia que se’n cuida està de vacances i no ho podem saber». Vaig preguntar quan tornava: «d’aquí una o dues setmanes, no ho sé». A l’insistir, tot dient que hi portava la documentació i demanar que miressin allà on dipositen allò que els hi porten, la resposta va ser més esperpèntica: «no ho podem mirar, ho deixem a un calaix del que no tenim la clau per obrir» (típic calaix que s’obre per deixar coses però no per retirar-les?).

Pensant que no vaig tenir sort amb la persona que em va atendre, vaig trucar al cap d’una estona al telèfon que anunciaven en uns cartells enganxats a l’entrada de les dependències. La noia que em va atendre em va explicar la mateixa historia, per bé que en aquesta ocasió explicà que el servei d’Objectes Perduts no funcionaria durant els propers 15 dies, «doncs qui el porta és una empleada de l’Ajuntament que està de vacances i no l’han substituït».

La manca de previsió en substituir a qui porta Objectes Perduts ha estat un enrenou però, mira, a base de posar-li hores i paciència, ja gairebé tinc encarrilat aconseguir els duplicats dels documents perduts. Ara bé, he tingut temps (una hora i trenta minuts a la DGT per seure a la taula on m’havien d’atendre, i 35’ més per fer la gestió) de pensar en situacions no tan còmodes; un turista que perdi la bossa amb les claus del cotxe i les de l’apartament on s’allotja a Girona? La mateixa bossa amb les dosis d’insulina? Segur que els eslògans que l’havien fet escollir Girona per a passar-hi les vacances, no els oblidarà. Ara és «Girona ets tu», perquè l’«emociona» de l’anterior o el «enamora» del primer són de difícil mantenir amb aquesta atenció tan deficient.

Podeu pensar que encara que hi hagués hagut personal que atengués, tampoc hagués recuperat la cartera..., però és que soc optimista de mena.