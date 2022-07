Molts lectors es preguntaran: què és l’Espai 31?

Molt breument els ho presentaré. Val la pena. I és digne d’admiració. Tant de bo hi haguessin molts més Espais 31, a Girona i al conjunt del país.

L’Espai 31 és una aula de repàs escolar de totes les assignatures, i altres activitats de caire cultural, artístic, i jocs educatius; s’hi tracten patrons de comportament, urbanitat i humanitats, i per damunt de tot hi regna una alenada de solidaritat. Una illa de sensatesa enmig del caos del món present.

El professorat i voluntariat, homes i dones jubilats, docents amb una vocació immensa, es lliuren a tan noble tasca, sense cap ànim de lucre, i amb una autèntica felicitat anímica que els omple l’esperit.

Les classes, totes fora de l’horari escolar, i del tot gratuïtes, comencen amb una cançó de germanor, fins i tot alguna assignatura també es fa cantant. El cas és desvetllar i mantenir l’atenció dels alumnes, d’edats entre 7 i 18 anys. La majoria són fills de pares immigrants que s’integren perfectament amb les matèries que es repassen, i que no deixa de ser un complement escolar. I tot fet en una llengua comuna que els uneix, un català genuí, acceptat i interioritzat de forma natural per tots els alumnes. Un valor afegit, que en els temps actuals, no es pot menystenir. Ells formaran el nostre país de demà.

La primera vegada que vaig ser a l’Espai 31 vaig quedar bocabadat veient l’entusiasme, la originalitat amb què professors i alumnes s’hi lliuraven, el tracte, la humanitat i senzillesa pacient i l’ordenada harmonia que tot hi desprèn. I com a mostra un fet que considero remarcable: a una pregunta anecdòtica a un nen de 8 anys, sobre què volia ser quan fos gran. La seva resposta va ser del tot inesperada, ja que em va respondre: Quan sigui gran vull ser una bona persona». Ho vaig trobar admirable, si tenim en compte els temps i hàbits del nostre món present.

Seria injust no anomenar els factòtums d’aquesta innovadora aula de repàs i reforç escolar. La professora Montserrat Valentí i l’activista i professor Llorenç Carreras, ex director de l’escola pública Annexa, auvi hi són al capdavant. Són, certament, tot un exemple per assolir un món millor. En el món educatiu estem mancats de mestres vocacionals. I de persones generoses que, gratis et amore, dediquin part del seu temps a unes tasques tan necessàries i encomiables.

Per molts anys! I que Déu us doni salut i vida.