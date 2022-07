Ses institucions acostumen a dir que quan alguna cosa no funcioni prou bé sobretot ho diguem, perquè així hi poden posar remei i millorar. Ho he fet perquè he trobat una conducta clarament inapropiada per part d’una persona de la institució. A partir de la meva queixa, la direcció ha tardat quaranta vuit dies a respondre, després de recordar-los que estava esperant la seva resposta. La carta era de pur tràmit, curta i sense cap referència al que demanava. Sembla ser que no consideren que hi hagi res recriminable i ho donen per tancat. Una vegada més el gremialisme, la indiferència i l’absència de la més mínima autocrítica han imperat.

La direcció no ha fet la feina que se suposa que tocaria fer perquè vola alt, molt alt, i no veu el que passa a nivell de terra ni sembla que li importi massa. Però, com passa a vegades, també hi ha un patronat format per persones rellevants, que es deuen reunir ves a saber cada quan, que es feliciten del bé que va tot i fins un altra. Suposo també que deuen estar orgullosos de la seva pàgina web on parlen de valors, empatia, respecte, amb un codi ètic que a nivell teòric es immillorable. Llàstima que no s’ho creguin i que serveixi només per fer-se el modernet a costa d’aquests valors, que sempre queden bé. Per sort, la institució continua funcionant bé perquè la majoria dels treballadors fan la seva feina de manera correcta i en molts casos de forma excel·lent.

Sense tenir en compte el personatge motiu de la meva queixa, ni la direcció, ni el patronat, puc dir que tothom ha treballat de forma impecable. Llàstima que els bons no sempre estiguin a primera línia i que, de vegades, qui ocupa els llocs més decisius són persones sense cap afecte per la seva feina ni per la institució ni per les persones. Estic parlant de l’Hospital de Campdevànol.