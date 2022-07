El 28 de juliol la mesa del Parlament de Catalunya, va procedir a suspendre la seva fins ara Presidenta, Sra. Laura Borràs, de les seves funcions, amb l’aprovació d’ERC, PSC i CUP. No ha agafat per sorpresa, doncs ja se sabia que estava decidit.

Ja feia uns dies que l’estaven pressionant per què fes un pas a la dreta –com ja comença a estar a l’ordre del dia– tot i que, en aquest cas, ella no va acceptar-ho, donat que, al·legant la seva presumpció d’innocència ella té el convenciment de no haver fet res dolent, i per això s’havia negat a dimitir.

Si el càstig li ve pel fet d’haver fraccionat una factura lliurada per una empresa d’un seu conegut –quan era Presidenta de l’Institut de les Lletres Catalanes– potser si va contravenir una formalitat, però econòmicament era tot correcte; ningú es posà cap diner a la butxaca, i d’aquí ve que pensem si calia un càstig tan gran. Fent un símil amb el futbol, potser n’hi hagués hagut prou ensenyant-li la targeta groga en lloc de la vermella.

No soc polític i potser no hi entenc massa, però... oi que hi ha hagut casos pitjors, per part d’altres polítics o partits i no els ha passat res?. No serà que hi ha algun altre motiu...

Mirant-ho humanament, és el nostre humil parer.