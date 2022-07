A ningú l’hi estranya gens ni mica que la actual Presidenta del Parlament, sigui perseguida per uns fets que segons sembla, finalment no tindran cap fonament judicial. Però clar, davant d’una persona tan valenta i forta en la lluita pel seu país, tot s’hi val per fer-la desaparèixer del mapa polític. No m’agrada massa la política i per tant escric amb el cor a la mà. Veig tantes i tantes injustícies pel sol fet de sentir i pensar diferent que el país veí que és Espanya, que em treu de polleguera tanta manipulació envers a nosaltres, els catalans. Sobretot quan vas sabent totes les martingales traïdores que han fet i suposo que fan envers els nostres representants votats per tots nosaltres. Poc a poc, si no vigilem, persones molt capaces per representar-nos, aniran fent figa. De fet, és el que vol el nostre enemic. Per resumir-ho ras i curt, si no lluitem, el final serem uns titelles davant del món. I si estimes al teu país, això és inviable de totes, totes. Cal no defallir mai que és precisament el que volen!