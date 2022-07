El dia 25/07/2022, a les 20:33, a la línia d’autobús Olot-Girona per Amer, Teisa va deixar tirades a dues noies a la parada del Pasteral.

Malgrat que elles van intentar pagar els bitllets amb targeta i amb un bitllet de 50€ el conductor no va acceptar aquestes formes de pagament ni va oferir cap alternativa. Era l’últim servei del dia i estava plovent a bots i barrals. Tot i això, les va fer baixar del bus i les va deixar a la seva sort, a la parada, sota la pluja.

Els usuaris de transport públic d’aquest recorregut no tenim cap altra alternativa al servei ofert per Teisa. Fins quan haurem de permetre situacions abusives i de manca de respecte per part d’aquesta empresa?

A la línia Olot-Girona per Amer, a ple segle XXI, no s’accepta pagament amb targeta i tampoc donen canvi de bitllets de més de 20€. D’aquestes dificultats en el pagament te n’assabentes al pujar a l’autobús, quan ja és massa tard per fer res per solucionar-ho. No hi ha cap informació a la parada al respecte. També val a dir que hi ha certs indrets del recorregut, com el Pasteral, que sense comerç, ni bars ni caixers és impossible obtenir canvi.

No és la primera vegada que veig refusar l’accés a persones a l’autobús per falta de canvi. Sovint la bona voluntat d’altres usuaris del servei oferint pagar bitllets o canvi a qui ho necessita, ajuden a superar la intransigència dels conductors de Teisa.

Altres rutes de la mateixa companyia, per exemple Olot - Barcelona per Amer, sí que accepten pagament amb targeta a la mateixa parada del Pasteral i fins i tot ofereixen wifi gratuït en el trajecte, el que indica que no és un problema de tècnic sinó de voluntat de servei.

També estic segura que qualsevol entitat bancària gratament oferiria terminals de pagament ATP pels autobusos que no en disposen.

Fins quan serem per Teisa usuaris de segona categoria?

Les noies van arribar finalment a casa seva tard i xopes, però sanes i estalvies, i no precisament gràcies a Teisa.