Malauradament, estem en un temps on el canvi climàtic està a l’ordre del dia. Les temperatures augmenten i l’aigua és escassa. Sobre aquest darrer punt, deixeu-me que us digui que Anglès es troba a la subcomarca de la Selva, coneguda també com la de l’aigua. Una bona part de la població catalana rep aquest preuat bé a través dels diferents conductes que travessen el nostre poble. En el nostre entorn tenim les muntanyes de Santa Bàrbara, veritables filons de deus d’aigua, que malauradament han donat més d’un ensurt a la nostra població, sobretot l’aiguat del 1987, on la muntanya, plena d’esbornacs, va inundar el nostre poble, ocasionant desperfectes que, encara avui, estan en la memòria de tothom. En part per la singularitat d’aquests fets, les companyes i els companys del Grup Municipal PAU d’Anglès hem demanat que es faci arribar a les diferents Administracions aquesta carta, per tal de fer un estudi sobre aquest preuat entorn.