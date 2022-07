Degut potser al fet que darrerament –en el context pandèmic i incert que vivim–, es parla més de la mort i l’envelliment, amb molta freqüència es porta a col·lació la mítica longevitat del patriarca Matusalem (Gènesi, 6, 18-27). Igual que en el cas de la mitologia grega, a la bíblica no es fa referència al nom o la persona sinó a la seva estirp, això és, la seva descendència, la seva raça. Per tant, hem d’interpretar que l’estirp de Matusalem –si va existir– va viure durant 969 anys. Altra cosa, seria prendre’ns per babaus.