Ha mort la Montse Boada i Güell als 71 anys a causa de l’Alzheimer. Fa poc, el 3 de juny, moria el seu pare, en Lluís, als 94 anys.

Qui era la Montse de Cornellà? La Montse era natural de Les Planes d’Hostoles, va conèixer en Pere Planella i Gironès de Cornellà del Terri. Es van casar l’any 1978. En Pere tenia la malaltia neurològica d’ataxia de Friedreich, de la que moriria l’any 1995, als 40 anys. Però abans van fer molta feina. Van començar, ja l’any 1976, les Colònies de la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat a Sant Feliu de Pallerols, que encara continuen fent-se.

La Montse va treballar anys a la guarderia de Cornellà, i com s’estimava aquella mainada! (ells no n’havien pogut tenir per la malaltia d’en Pere!). I, més tard, quan va tenir cura de les cases i els nens on va servir... Se’ls estimava com a fills. No solament en tenia cura, es desvivia per ells... Regals, detalls... gairebé amb exageració. La Montse era així.

La Montse era una noia per als altres.

Ha estat molt trist el seu afebliment aquest darrer temps. S’ha apagat de cop. Aquest mal és terrible. No parlava, no es movia, els seus ulls amb prou feines miraven... Aquella vitalitat que la Montse havia desprès sempre s’escolava, com una font que ja no raja... Però ha tingut al costat unes persones que veritablement l’han estimat i han estat amb tot i per tot per ella. Una presència generosa, admirable i impagable. Gràcies! Alguns sabem qui sou i gaudim de la vostra amistat, ja d’abans, però ara per sempre. Gràcies.

La generositat de la Montse la va portar, ja fa temps, a donar el seu cos a la ciència, per si encara podia ser útil a algú més... Ho veieu...?

Va morir el dia 26 de juliol, dia de sant Joaquim i santa Anna, però no es va fer el seu comiat fins ahir dissabte, dia 30 de juliol, a 2/4 de 5 de la tarda a l’església parroquial de Cornellà del Terri, ja que no hi havia el cos. I així poder facilitar l’assistència de familiars i amics.

Descansi en pau l’estimada Montse.