Escric des de la tristesa, la impotència i la indignació. Soc metgessa de família i formo part d’un grup de voluntaris que els dijous portem sopar cuinat a casa per a les persones sense sostre a Girona.

El dijous 9 de juny, cap a les 11 de la nit, en tornar cap a casa, vam veure un home a terra en un portal de la carretera Barcelona, a prop de la plaça Marquès de Camps... Ens aturàrem. Estava molt brut, mig despullat, feia calor, portava dies al carrer... Ens va acceptar el sopar, una aigua freda i el cafè. No volgué res més. Vaig quedar impactada pel seu estat i hi vaig tornar una estona més tard, pensant que potser caldria avisar l’ambulància, fer alguna cosa més per a ell... Em vaig trobar allà la policia urbana, que em digué que era un home tutelat per una fundació, que feia dies que estava en aquella zona, que a la tarda hi havia anat l’ambulància i que els veïns havien anat trucant dient que estava en un portal, que tot estava molt brut i que molestava... Sí, que molestava...

Tot plegat em va recordar unes paraules que temps enrere van sortir transcrites en una entrevista a Arrels (fundació de Barcelona que treballa per a les persones que dormen al carrer): «Dormir al carrer és una barbaritat. En lloc de trucar a emergències per protestar contra un sense sostre que dorm al portal de casa i ens molesta, el que hem de fer és trucar indignats per trobar solucions.» Avui he sabut que és mort. Ja no molestarà més. Descansi en pau.