Palamós fa pudor, fa molta pudor. Des de les obres del col·lector de la Catifa, als carrers de la població se sent molta pudor. Però vull centrar-me en el sector del carrer Sant Antoni-Orient-Indústria on molts dies la pudor és insuportable. Tant li fa d’on bufi el vent, si ha de ploure o si no plou, l’hora que sigui o el dia que sigui, hi ha moments en que és impossible passar pel costat dels embornals i no sentir fàstic.

He passat avís a la bústia d’incidències de l’Ajuntament sis vegades des de novembre del 2020 fins, la darrera, aquest mes de juliol. No s’ha vist que prenguessin cap tipus de mesura ni que netegessin els embornals. Potser per això quan plou molt fort i de manera sobtada, el carrer queda cobert per un llot negre i l’aire impregnat d’una pudor insuportable que dura hores. Tant costaria netejar les clavegueres? Fa uns anys havia vist com es feia a Palamós però darrerament no ho he vist fer. Aquest estiu amb els dies de calor que ha fet, hi ha hagut moments que havies de triar entre sentir una «flaire especial» o passar calor. No tothom vol o pot tenir aire condicionat. Si-us-plau posin solució a aquest problema. Moltes gràcies.