Aquest matí hem anat a fer un bany a les gorgues d’Albanyà com cada estiu i la situació era deplorable: grups de guiris de la zona d’acampada propera han convertit definitivament aquest espai natural en un aquapark. El que havia estat sempre una zona de bany local i tranquil·la, és un parc d’activitats d’aigua on desenes de personatges guarnits amb cascs i neoprens criden i salten. La natura és generosa, t’ho dona tot sense demanar res a canvi, però nosaltres som incapaços de respectar-la, tot comportant-nos amb la prepotència habitual que ens caracteritza.

Com termites, devorem qualsevol ecosistema viu i sensible com aquests racons que el riu Muga ha trigat milers d’anys a construir a través de l’erosió de les aigües. He viatjat per mig món per veure que això és habitual arreu, però trobar-m’ho a casa suposo que em fa escriure aquesta carta per veure si serveix d’alguna cosa.

Aquestes gorgues són un dels millors espais fluvials que queden a l’Empordà, un lloc privilegiat sense dubte i que el turisme més irresponsable i cutre està posant en perill. (No vull entrar amb més qualificatius no sigui que em titllin de turismofòbic).

Curiosament, quan hi accedeixes hi ha una persona que t’informa que únicament pots aparcar en els primers aparcaments, ja que han tancat els de més amunt pel risc d’incendis a l’estiu. Entenc que aquesta mesura és de protecció, però quan aparques i baixes a una de les gorgues, et trobes l’espectacle deplorable que us he explicat. Escric aquestes línies sense cap esperança que això acabi bé. Segurament donaran l’excusa que l’activitat econòmica de la zona necessita d’aquest parc aquàtic i la seva clientela, i possiblement decidiran restringir encara a més els aparcaments amb l’excusa de que cal protegir més, tot mirant cap a una altra banda com sol ser habitual per part de qui legisla.

És per aquesta raó que cada vegada em fa més mandra fer el turista, perquè per allà on passem no torna a créixer l’herba.