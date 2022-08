Aquesta nit no he pogut dormir… «I a mi, què!», deveu estar pensant. Aquest és un dels drames de la societat humana: no importa el que els passi als altres.

Malgrat tot, estigueu tranquils perquè el que m’ha impedit dormir a mi, també ho ha fet a milers de persones més i no és la primera nit que passa. Ara ja us inquieta una miqueta més, potser?

Doncs bé, el que m’ha motivat a presentar aquesta «reclamació social» és el fet que durant tot el dia 30 de juliol (des del matí pels assajos, a partir de les 6 de la tarda pels concerts i fins ben entrada la matinada), a la zona de La Bisbal d’Empordà, un festival de música ha impedit desenvolupar lliurement la vida privada i familiar de tots els habitants de les poblacions properes.

Mentre no podia dormir, pensava quantes vegades ens hem omplert la boca amb frases on hi havia les expressions «drets dels infants», «protegir els més vulnerables», «procurar per la gent gran», «cuidar els malalts»...

On queden els drets i les llibertats de totes aquestes persones que lícitament volien dormir? On és la Llei 16/2002 del Parlament de Catalunya de protecció contra la contaminació acústica? On són els articles 27 i 46 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que estableixen el dret de totes les persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació? On són l’OMS, l’Administració o els nostres Ajuntaments quan permeten que el nostre benestar i la nostra qualitat de vida es vegi vulnerada?

La nostra societat és immobilista i ha après a manifestar-se quan algú va al davant i/o es posa de moda. Si no, ens queixem pel carrer, a la peixateria o pels passadissos de la feina, quan tenim un moment de descans. Després abaixem el cap i continuem aguantant estoicament tot el que ens imposen.

En part, segurament ens està bé tot el que ens passa, però és molt trist veure com continuem perdent drets pels que alguns dels nostres avantpassats van donar la vida.