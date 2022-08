El sis i el set sense passar pel cinc

Una de les tecnologies més rellevants de la indústria 4.0, el 5G, continua desencadenant dubtes i controvèrsia. La implantació de la xarxa mòbil de cinquena generació transformarà la manera en què es comuniquen les persones, ja que multiplicarà la capacitat actual i permetrà que objectes quotidians, dels vehicles als electrodomèstics, puguin enllaçar-se, amb els seus usuaris i entre si, en temps real. El servei que presta el 5G és molt més ràpid i eficaç que el proporcionat pel 4G perquè utilitza millor l’ample de banda.

La nova era de la connectivitat afavoreix el desplegament de la internet de les coses i equival a operar en un núvol híbrid. Però la majoria d’empreses no està treballant en aquesta línia.

La polèmica creix quan ja es parla en múltiples fòrums de 6G i fins i tot de 7G. Encara no s’ha definit l’estàndard del 6G, per això s’ignoren les bandes d’espectre que necessitarà. Es calcula que començarà a comercialitzar-se al voltant del 2030. Sigui com sigui, s’espera que els primers casos efectius es donin entre el 2026 i el 2028. Pel que fa al 7G, el que es pretén és aconseguir la interacció entre els diversos sistemes a escala mundial, per exemple, GPS als Estats Units i Beidou a la Xina.