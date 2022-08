La Bandera: Catalunya 1050 – Espanya 1785.

Les Corts: Catalunya 1192 – Espanya 1834.

Primer President: Catalunya 1359 – Espanya 1823.

Primera Constitució: Catalunya 1283 – Espanya 1812.

I això és la vertadera història.

Fa 300 anys un Borbó, Felip V per dret de conquesta ens va derruir els nostres castells, ens va treure els nostres drets i llengua; i un sol ganivet a casa lligat amb una cadena.

El 3 d’octubre, un altre Borbó, també Felip VI, manté les restriccions del seu avantpassat, amb algun petit detall per conquerir els nostres cors, no ho podem acceptar ni consentir.

Per la memòria dels nostres avantpassats i per tots els que han lluitat i lluiten per recuperar l’ independència de Catalunya, no defallim, no podem defallir i seguirem lluitant però junts d’una vegada per totes, punyetes!