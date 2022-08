En referència a la carta publicada divendres passat de queixa per, segons afirma, no admetre al darrer bus de les 20:33h entre El Pasteral i Girona el dilluns dia 25 a dos joves per intentar pagar amb un bitllet de 50€, volem informar el següent:

La normativa de tarifes del transport públic interurbà i ATM Girona limita l’accés al transport públic a bitllets de 20€ (article 6, Ordre VDP / 250 / 2021), mentre que a l’ATM de Barcelona, els bitllets no poden ser de més de 10€. D’altra banda, cap establiment comercial té l’obligació de disposar de sistemes de pagament amb targeta. Òbviament, com bé s’exposa, actualment al segle XXI és un anacronisme no poder pagar amb sistemes electrònics al transport públic del nostre país. Des de 2012, malauradament, els operadors estem esperant la implantació dels pupitres que ho haurien de permetre dins el sistema T-Mobilitat. Precisament, la setmana passada es va adjudicar el de Girona, amb perspectives pel 2024. En aquest context, a TEISA hem introduït TPVs a diverses línies (connexió Barcelona, urbà Girona, Eixbus,…) per superar, mentrestant, aquesta disfunció. No és un tema obvi, doncs no està vinculat a la màquina expenedora de bitllets a bord del bus, que és el sistema de control utilitzat per l’Administració Pública. Dit això, també esmentar que donem la instrucció al personal conductor de, més enllà de la normativa, intentar valorar les circumstàncies i, davant casos de necessitat, intentar admetre el bitllet i evitar deixar els viatgers a la parada, el que significar una mala experiència d’ús del transport col·lectiu. En aquest cas, a la primera parada del darrer servei, el conductor es va trobar aquestes dues noies pagant 2,70€ amb un bitllet de 50€, fet que podia suposar quedar-se sense canvi pels clients que havien de pujar durant la resta de línia. S’ha parlat amb ell, i se li facilitarà més canvi.