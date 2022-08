Durant els últims mesos han proliferat arreu els informes sobre els efectes de la pandèmia a les economies familiars. Però faltava un estudi sobre com ha afectat la comprensió de la vida familiar, la seva capacitat de resiliència i les seves dinàmiques de relació. Patrocinat per la Fundació Casa de la Família, la Càtedra Amoris Laetitia, de la Universitat Pontifícia Comillas, ha presentat els resultats d’una investigació sociològica que ompli aquest forat en el coneixement de les conseqüències de la pandèmia en la vida domèstica i que, al meu entendre, té interès per a molts lectors.

Entre les conclusions d’a­questa investigació destaca que el 80% dels enquestats confessa que la pandèmia els ha portat a valorar més la dimensió familiar. Per a més del 70% els ha fet aprendre alguna cosa essencial per a la vida, i el 59,3% dels pares i mares de família diuen que s’esforçaran per transmetre més valors als seus fills.