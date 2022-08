Escric per fer una queixa a l’hospital Trueta de Girona. M’han d’operar de miomes des del mes de maig. Vaig anar a urgències perquè estic amb hemorràgies i només fan que donar-me analgèsics i pastilles per les hemorràgies. Del mes del maig fins que vaig anar amb la ginecòlogaal juny em va dir que m’operarien al juliol. Ja ha passat el juliol i amb pastilles tinc hemorràgies igualment. Quina seguretat social tenim? Ens hem de morir? Un amic meu es va morir de càncer perquè no feien res, ho anaven retardant tot. La salut de la gent es primordial i potser perdré la feina, fa tres mesos que estic de baixa.