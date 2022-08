Una altra forma de recaptar impostos. Xaloc Palafrugell segueix embargant comptes bancaris sense haver comunicat per cap canal a les empreses afectades, al·ludint que aquestes empreses no s’han donat d’alta per informar-les telemàticament.

Explico el més ràpid possible el cas de la meva empresa:

Rebo una notificació del meu banc comunicant-me el dia 28 de juliol de 2022 que tinc una retenció per diligència d’embargament de 2.932,63 euros, dels quals només s’han pogut retenir 446,67 euros, saldo actual del compte en aquesta data. No podent saber què és l’embargament em comunico amb el telèfon de l’empresa Xaloc que és l’organisme emissor de la diligència i que és a la carta rebuda del meu banc. Vull deixar constància que fins a aquest dia no he rebut cap comunicació de l’empresa Xaloc en el domicili social de la meva empresa comunicant-me cap mena de sanció.

Després de dues visites a l’oficina de Xaloc Palafrugell i una visita a les oficines de la policia local de Palafrugell, a la segona visita a l’oficina de Xaloc Palafrugell aconsegueixo que el Sr. Jordi em faciliti informació molt precària d’aquesta diligència.

Als dos folis que em facilita aquesta persona i explicant-me molt amablement d’on ve aquest embargament: em comunica que la meva empresa té 4 denúncies per visualització de càmera fotogràfica de la matricula del meu camió, denúncies que si m’ho haguessin comunicat pujarien a 800 euros, pagades amb antelació 400 euros. Les denúncies tenen data la primera del 30-10-2020, la segona del 28-01-2021, la tercera del 04-03-2021i la quarta de 09-06-2021, tres de les multes per entrar en carrers amb càmera fotogràfica i una d’elles, la primera de les denúncies, per manipular dispositius telefònics. Aquestes denúncies passat el temps d’al·legació per la meva empresa es van transformar en denúncies molt greus de 600 euros cadascuna per no identificar el conductor, dit de pas el conductor era el treballador de la meva empresa, no tenint la meva empresa constància de tot el que estava passant i no podent presentar cap al·legació per desconeixement fins al 28 de juliol de 2022 de totes aquestes denúncies.

A partir d’avui em poso amb els meus assessors a redactar al·legacions per poder esmenar aquestes denúncies, malgrat que altres persones com jo del municipi de Palafrugell i que els ha passat el mateix què a la meva empresa no han pogut solucionar res, primer perquè la documentació aportada per l’empresa Xaloc no és suficient per poder iniciar un procés judicial contra les persones responsables d’aquests abusos i segon perquè per solucionar les coses han d’estar d’acord les dues parts i d’aquí ve el meu enunciat inicial de la carta:

Una altra forma de recaptar impostos al municipi de Palafrugell.

Agrairia que tot el que llegeixi aquesta carta es pugui comunicar amb mi al correu: capimar04@gmail.com per muntar una plataforma i denunciar aquests abusos.