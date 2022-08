Tornem de fer un bany a Aiguafreda després de la jornada de calor extenuant i d’un llarg dia de feina. Hi havia massa gent per tan poca platja, però aquest és un altre tema, no vull divagar.

Són quarts de set de la tarda i arribem a casa desitjant una dutxa i una beguda fresqueta. No hi ha aigua a les aixetes, ja és la segona vegada en una setmana. Serà una estoneta. Ai pobres! Penso en els hotels i restaurants al mes d’agost sense aigua a l’hora de les dutxes i els sopars! No, no és possible. Això ho solucionaran de seguida. Dos quarts de nou i encara igual. Comencem a preparar una mica de sopar i ja «vindrà l’aigua». És surrealista però són quarts d’onze i ens hem de llevar aviat per anar a treballar. De l’aixeta de la terrassa surt un rajolí que podem aprofitar per rentar-nos una mica i emplenar galledes pel vàter. Quarts de set del matí. No pot ser. Ara sí que és de riure o plorar. Vuit del matí del 3 d’agost del 2022 a Begur, un dels principals municipis turístics del país i no hi ha subministrament d’aigua. A qui hem de responsabilitzar d’aquest daltabaix. És manca de manteniment? És deficiència del servei? La compañía bé deu tenir tècnics que puguin explicar el que està passant i així ho exigim. Demanem al nostre ajuntament que ens representi i reclami amb contundència pel mal que han causat, sobretot als allotjaments i restaurants de la vila.