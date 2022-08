De cavaller a pelegrí

Diumenge 31 es clausurava l’Any Ignasià, en el 500 aniversari de l’arribada d’Ignasi a Montserrat. Fundador de la Companyia de Jesús, Íñigo de Loiola, nascut el 1491, va ser canonitzat el 12 de març de 1622 (en la primera canonització múltiple que va tenir lloc a Roma, juntament amb Santa Teresa de Jesús, Sant Felip Neri, Sant Francesc Xavier i Sant Isidre Llaurador.

Com a soldat, Ignasi lluità contra els comuners de Castella i contra els francesos en la defensa del castell de Pamplona. I va ser en aquest setge, que el 20 de maig de 1521, Ignasi va caure ferit. El cortesà malalt, durant la convalescència, com que no trobà els llibres de cavalleria que tant li agradaven, començà a llegir vides de sants i la vida de Crist, que va despertar en ell el desig d’imitar les proeses d’aquells herois. Per això prengué la determinació de no servir més un rei temporal, sinó que es posà al servei del rei etern i universal que és Crist.

Amb aquest objectiu, a principis de 1522, Íñigo sortí de Loiola amb el propòsit de fer un pelegrinatge a Terra Santa. En passar per Montserrat, Ignasi va vetllar les armes davant Santa Maria, la nit del 24 al 25 de març de 1522, i gràcies al P. Chanon, va fer una confessió general. De D. Joan Chanon, el jove basc, que va deixar l’espasa de cavaller als peus de la imatge de la Mare de Déu, va rebre una sèrie d’instruccions i consells espirituals. Per això a Montserrat va canviar el seu vestit de cavaller per la roba d’un pobre i se n’anà a Manresa, tot i que segons el P. Anselm Albareda, Ignasi passà uns dies a la muntanya de Montserrat abans d’anar-se’n a la capital del Bages, on, en una cova, va viure dedicat a l’oració i a la penitència, atenent també els malalts dels hospitals. A la cova on vivia, Ignasi començà a escriure unes meditacions, que més tard donarien lloc als Exercicis Espirituals, «el codi més savi i universal de la direcció espiritual d’ànimes», com va dir el papa Pius XI.

L’any passat, a l’inici de l’Any Ignasià, el papa Francesc ens exhortava a viure aquest any, que acabà el passat 31 de juliol, «com una experiència de conversió», com la que va viure Ignasi, que passà de soldat a pelegrí. El papa ens recordava que «a Pamplona, fa 500 anys, tots els somnis mundans d’Ignasi, es trencaren en un moment». Perquè «la bala de canó que el va ferir, canvià el curs de la seva vida». Aquella bala va significar el fracàs d’Ignasi «en els somnis que ell tenia per a la seva vida. Però Déu tenia un somni més gran per a ell». I és que, com deia el papa, «les coses aparentment petites, poden ser importants». També per a nosaltres.

Ignasi, que va morir a Roma el 31 de juliol de 1556, va ser canonitzat i proposat com a model en el camí de la fe per a tots els cristians.

En aquest V centenari del pas de Sant Ignasi per Montserrat, cal agrair a Déu l’exemple d’aquest cavaller, convertit en pelegrí, que ens és model en el camí de la fe per a tots els cristians.