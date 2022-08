Al títol de la present hi he posat el número 2, perquè és la segona vegada que el servei de correus m’ha fallat. La primera va ser quan una felicitació de Nadal, adreçada al poble de Sarrià de Ter, tirada a la bústia de Correus amb temps suficient, va arribar al destinatari el 27 de gener.

Avui, casualment, en sortir de l’ascensor, he vist a través del vidre de la porta de l’escala que un noi tirava quelcom a la bústia sense parar-se; en obrir-la, he vist que era un avís de recollida d’un enviament, i deia que com que a casa no hi havia ningú, calia anar a buscar el paquet a Correus. Per tant, era mentida, no només ni tan sols ha tocat el timbre, quan a casa hi havia la meva esposa, sinó que, a més, jo he estat testimoni de com tirava l’avís.

He anat a Correus i he preguntat a la senyoreta que com era que un paquet petit, un pot de pastilles, no l’havien portat a casa, i a més m’han cobrat quatre euros. Resposta de la noia: miri el que diu el paper, vostè no era a casa, per això no l’hi han deixat. Quan no és que no l’hagin deixat, sinó que no el devia ni portar.

Correus potser no en té la culpa, que un empleat seu no faci bé la seva feina, però val la pena que ho tinguin en compte, doncs casos com aquests dos fan quedar malament, no solament a l’empresa, sinó als empleats que facin bé la seva feina.

Em sap greu, però és així.