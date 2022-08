A tots ens preocupa molt el fet d’aparcar el cotxe a l’estiu. Ni pagant en trobes! O sigui, estem de vacances, tenim tot el temps del món, ens encanta caminar i fer exercici, però quan arriba el moment d’aparcar, no sé per què tots volem tenir el nostre vehicle a un metre del lloc on volem anar. Si per casualitat trobem lloc a prop del lloc de destí, gairebé mai pensem que potser darrere nostre hi hauran altres conductors que buscaran el mateix. Per tant, no costa gens ni mica aparcar bé per deixar espai pel següent «ocupa». Una altra possibilitat a tenir en compte és esperar que algú marxi perquè gaudim del temps lliure com mai, i per tant, tard o d’hora sortirà el forat esperat! Si voleu, uns que vagin al lloc desitjat mentre el conductor pot restar a l’espera sense massa problema. Però clar, aquests dies fa molta calor i la paciència quasi no existeix. Realment ens falta una mica de vista, ja que quan per fi hem aconseguit la instal·lació adequada, alguns ja voldrien tornar a marxar. Una mica rocambolesc tot plegat, quan busquem un descans ben merescut i necessitem viure el present més que mai!