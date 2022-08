El futur és dels joves

Els joves són el futur de qualsevol país. Ben sovint trobem crítiques sense cap mena de fonament dirigides a les persones que busquen el seu primer lloc de treball o es graduen a la universitat.

I avui no ho tenen fàcil. En un món global i competitiu els caldrà compromís i treball per tal d’assolir els seus objectius. No estem en el millor moment. La pandèmia i la inflació ens estan afectant de valent. A causa de la covid-19, molts estudiants no pogueren trepitjar la universitat. S’hagueren de familiaritzar amb el teletreball. Les classes s’impartiren per la petita pantalla de l’ordinador, per la qual cosa molts d’ells es perderen les relacions amb altres alumnes o es veieren obligats a renunciar a les residències o als seus llocs d’estudi.

Els que cerquen el primer lloc de treball tampoc ho tenen fàcil. La crisi –accentuada per la guerra d’Ucraïna– no afavoreix el mercat laboral i la situació no es fàcil sobretot per aquells que s’independitzen dels pares i han de pagar uns lloguers a uns preus moltes vegades inaccessibles.

Són molts els núvols que avui amenacen tempesta, però les generacions del futur de ben segur seran les grans protagonistes. I en aquest sentit els governs de torn han d’apostar clarament per l’educació. L’escola ha de ser el pal de paller per a una societat plural on es respectin totes les ideologies, les religions o les orientacions sexuals. No s’han d’estalviar esforços per a reforçar una societat que tingui valors i que sàpiga ajudar els més febles i entre ells, els nouvinguts. Una gent que cerca a l’Europa desenvolupada un lloc millor per als seus fills i filles.

Amb una bona educació es podrà afavorir el progrés dels nostres joves i ara –aviat se celebraran eleccions municipals– seria bo que les formacions polítiques pensessin en programes dedicats als joves. No és necessari tutelar-los ni adoctrinar-los, sinó garantir-los eines que afavoreixin la seva progressió, ja sigui en el camp estudiantil o laboral. Els partits han de ser valents i proposar joves a les llistes electorals. En moltes ocasions s’ha parlat de regenerar la vida política, la qual cosa no es pot fer sense la participació activa de candidats i candidates amb franges d’edat entre els 18 i 35 anys.

Ells i elles provocaran una nova visió del moment actual i, de gaudir de la confiança de l’electorat, sabran oferir propostes engrescadores en àmbits que els ajuntaments han oblidat o que ni tan sols s’han plantejat.

La societat evoluciona a passos de gegant. Però ningú no es podia pensar que viuríem una pandèmia o que Europa patiria una guerra. Tard o d’hora es necessitarà una nova visió global dels reptes mundials ja sigui en el camp polític, sanitari o econòmic. I els joves hi hauran de dir la seva en temes que a vegades ens resten lluny com els del canvi climàtic, per exemple. No es poden deixar al marge de les grans decisions i menys quan són cridats a protagonitzar el futur.

Catalunya té avui un president jove. El més jove de la història recent i cal exigir-li que afronti amb valentia els reptes que avui tenen els nostres joves. Trobar el primer lloc de treball no és fàcil i cursar una carrera sense massa recursos, impossible. Una bona política de beques per als futurs universitaris és una qüestió fonamental. Tanmateix donar incentius a les empreses que contractin joves és imprescindible. Pere Aragonès ha de conèixer de prop moltes d’aquestes dificultats per qüestions d’edat. Té la paraula per tal de fer-hi una aposta concreta i sense estalviar esforços ni... diners.