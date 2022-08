La internet de les dades

Nombroses promotores i immobiliàries als Estats Units tenen en compte el que anomenen «condicions ambientals», és a dir, la taxa de criminalitat del veïnat, la qualitat de les escoles del districte o la velocitat d’internet a la zona. Sensors connectats a tot tipus d’aparells recullen material que, processat correctament, té un valor enorme. Fins fa poc, moltes organitzacions es lamentaven perquè comptaven amb informació procedent del seu dia a dia... però no sabien què fer-ne. Ningú tenia els coneixements per tractar-la com calia. I encara menys, la capacitat d’imaginar amb quines altres dades s’hauria de comparar. Això afectava tant institucions de països en vies de desenvolupament com l’Ajuntament de Nova York. Amb tot, en relativament poc temps, s’ha avançat notablement. De Barcelona a Dubai, barris, ciutats i àrees més àmplies operen amb eficiència gràcies al big data: a l’hora d’ordenar el trànsit, de gestionar els residus, d’estalviar energia i un etcètera tan ampli com la vida dels seus residents o visitants. La internet de les coses i les smart cities necessiten que la 5G rendeixi com cal, cosa que, fins ara no sempre ha estat així, ja que rarament hi ha hagut coincidència en el ritme de desplegament de les dues tecnologies.