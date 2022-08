M’he fet un fart de plorar, part de la plorera, a més, ha estat amb públic d’una certa confiança. És cert, però, que plorar en públic ha esdevingut un tabú. La majoria de les persones ploren en privat i a vegades ploren en soledat. Entenc que aquesta sensibilitat, aquest mirar-se les màscares i obrir les comportes que implicar el plorar, els fa tirar endarrere. Plorar en públic incomoda els espectadors, ja que no saben què fer-hi exactament, i alhora ens incomoda a nosaltres perquè mostrar-nos així de dèbils i tristos ens angoixa. Hem de ser sempre forts, invencibles, poderosos... aquí radica l’escrit. L’escrit es basa en arrasar a riure i triomfar a ser una mena de Superman que pot amb tot i més. A més, les llàgrimes, a diferència de les rialles o dels pets, per exemple, no són fruit d’un moment concret acabat d’ocórrer, sinó que poden ser fruit de l’acumulació del dolor guardat per plor, frustracions o sensacions tan endins que ni sabem d’on venen. Les llàgrimes poden ser d’ara o de la nostra infantesa, qui sap... però el que se sap és que quan apareixen, ens amarguen. Diu una dita: «Busca’t a una persona que et faci riure», i jo hi afegeixo, «i amb la qual puguis plorar». Perquè plorar, a la vida es plora, i es plora molt i més que no es riu, potser.

Més val que tinguis un coixí de gent de qui no te n’hagis d’amagar. Si plorar fos un símptoma de coratge, de ser capaç de demostrar al món que podem amb ell, tots plegats seríem més feliços. Estaríem més centrats i el món rodaria molt millor.