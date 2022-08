El viatge permet percebre noves o diferents maneres de vida i, per tant, cultures a través de persones i paisatges amb els quals pots, en més d’un moment, arribar a identificar-te, més que res perquè et poden recordar coses del teu passat o encarar-te amb realitats que només coneixes de sentides.

Aquest estiu he tingut la sort de comprendre la cultura maia gràcies al viatge «Guatemala voluntària, el cor del món maia», organitzat per Kemonïk ONG i Nordic Walking Girona.

La ciutat d’Antigua Guatemala compta amb una història que li va permetre ser declarada Patrimoni Cultural de la Humanitat per la Unesco l’any 1979. El mercat de Chichicastenango és únic per saber sobre les tradicions maies. La naturalesa volcànica del país ens ha facilitat pujar a volcans com el Pacaya i veure’n d’altres fumejant de ben a prop. Mentrestant, la feina de voluntariat duta a terme a San Lucas Tolimán va consistir a col·laborar en l’endegament d’una ludoteca per a la mainada a partir del projecte de Kemonïk ONG i la millora de la façana del local Casa Aq’ab’al. Fent marxa nòrdica pel departament El Petén, vam poder veure-hi l’arqueologia, fauna i flora del Parc Nacional de Tikal.

Tot plegat ha estat un viatge de vivència del patrimoni històric, cultural, natural i humà d’una bona part de Guatemala, sent aquest darrer component sens dubte el més important.