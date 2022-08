El president Aragonès ens ha anunciat que la Generalitat crearà una empresa pública de producció energètica. Sembla que de moment comencen amb tres centrals hidràuliques. Doncs bé, crec que ara seria el moment de fer una gran salt d’inversió pública i cercar el suport privat, per fer plantes de concentració solar, camps i sostres fotovoltaics, aprofitament energètic dels purins i promoure decididament l’eòlica marina (qüestió que ha de deixar de ser tabú a Girona, tot recordant que el canvi climàtic impacta molt més sobre el paisatge que les plaques o els aerogeneradors).

Si aquesta acció de Govern no és tant sols un maquillatge electoral, cal felicitar-nos, per què una empresa com aquesta podria ser l’eina fonamental per l’impuls de la transició i la independència energètica de Catalunya.