Des dels anys 80 del segle passat, a l’Ajuntament de Barcelona existeix un estricte codi urbanístic de preservació, impulsat per Oriol Bohigas, que impedeix que es faci cap alteració en edificis amb valor

artístic, arquitectònic o històric.

Al poble de Gualta (Baix Empordà) s’ha presentat un projecte per edificar dotze cases amb les serves respectives piscines on es contempla la demolició d’una magnífica casa pairal del segle XVIII, situada al nucli històric, al carrer Castellar, que conté valuosos elements artístics i arquitectònics. Em demano si existeix algun codi urbanístic que impedeixi que els promotors de ciutat es carreguin el patrimoni arquitectònic dels pobles petits. Si no existeix, s’hauria de crear.