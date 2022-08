S’havia establert a Sarrià de Ter un Centre d’Interpretació del Gironès que va ser inaugurat l’any 2011. Era situat a l’avinguda de França i la seva instal·lació era molt completa i atractiva; ben diferenciat, aquell centre, de les acostumades «oficines de turisme», que tenen per missió preferent oferir informació diguem-ne elemental. Tot recordant el Centre d’Interpretació del Gironès, allà quedava clar que aquestes instal·lacions van més enllà del clàssic fullet de benvinguda a les persones interessades (o no tant), fullet que moltes vegades peca de curt i/o acaba rebregat i oblidat. Ja s’hi compta.

El Centre d’Interpretació del Gironès, a Sarrià de Ter, ocupava una superfície generosa, dues plantes, i el seu contingut presentava una configuració i personalitat d’aquesta comarca. Cada una de les comarques ofereix, evidentment, un perfil diferenciat en la seva geografia, paisatge, història, activitat, trets humanístics i demés. Una gran sala d’aquell centre era destinada a la presentació de l’activitat econòmica dels 37 municipis que integren el Gironès; hi havia una dedicació especial als productes de l’artesania local amb possibilitat de la seva adquisició; es mostrava la riquesa del patrimoni artístic i cultural que en aquesta comarca es excepcional. Tot el conjunt presentava una alta dignitat i disposició amb els mitjans de la modernitat. La sala oferia la possibilitat d’exposicions temporals d’obra artística autòctona. I es disposava d’un excel·lent espai gastronòmic on –ja no cal dir-ho– hi havia una magnífica carta d’especialitats autènticament gironines. El Centre d’Interpretació del Gironès disposava d’una planta superior destinada a visionar una molt notable producció audiovisual on es mostrava la configuració del Gironès des de la seva geografia, història, atractius, evolució. Aquell centre va ser clausurat l’any 2016 i lamentablement no ha tingut successor.

Recollint aquella magnífica idea pedagògica de fer i donar interpretació a una realitat ben concreta, seria convenient pensar enla necessitat de crear un Centre d’Interpretació de Girona. De la ciutat. I no es tracta de crear un nou museu. És una altre concepte. La paraula clau és «interpretar», que admet aquests seus sinònims: glossa, comentari, acotació, assaig, versió.

Però el projecte del Centre d’Interpretació de Girona no hauria de ser un servei adreçat als qui ens visiten, únicament, sinó que els propis gironins en seríem els principals usuaris i beneficiaris. Per exemple, recordem amb enyorança aquella època de culturització que realitzava la Sala Municipal, a peu de la Rambla de la Llibertat, espai avui ocupat (perdó, anava a escriure-ho amb k ) per una única modalitat artística que a Girona evidencia un fenomen de distanciament.

Amb un centre d’interpretació no es tracta d’anul·lar la feina ben feta que realitzen les Oficines de Turisme, sinó donar consistència i obrir més l’horitzó a la curiositat i l’interès que cal suposar tenen, mínimament, els turistes que ens arriben. Un ideal seria fer ascendir el turista a la categoria de visitant.

Un local ben cèntric de la ciutat podria acollir el futur Centre d’Interpretació de Girona. La seva preparació i disseny haurien de ser molt responsables, atents i ambiciosos. L’objecte d’aquesta «interpretació» que cal obrir és una ciutat altament singular, que acumula vida molt sedimentada, alhora que ha de mantenir-se atenta al pàlpit que sempre recomença.