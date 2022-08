Estem en contra de la construcció de noves línies elèctriques, parcs eòlics i plaques fotovoltaiques perquè danyen el paisatge, però alhora ens indignem si part de la Costa Brava es queda sense llum en plena temporada d’estiu. Volem que baixin els preus de les boies a Palafrugell, quan el problema és la proliferació d’embarcacions és el que contribueix a danyar el paisatge i el fons marí.

Posem el crit al cel quan ens fan posar l’aire condicionat a 27 graus, o a 25, sense adonar-nos que la factura energètica que ens arribarà aquesta tardor i hivern serà molt més dura. Tenim els rius secs, els pantans baixos i el sistema del Ter-Llobregat (del qual ens abastim bona part de les comarques gironines i l’àrea metropolitana) a punt d’entrar en alerta per sequera, però aquest estiu encara no he vist ni una piscina particular sense omplir. Això sí, després som els primers a queixar-nos si hi ha talls o ens imposen restriccions. Propugnem un turisme sostenible, però no renunciem a l’arribada massiva de visitants durant els mesos d’estiu.

Som, per tant, una societat aviciada, que ho volem tot i correm el risc de quedar-nos sense res. Tenir-ho tot sense renunciar a res no és possible, i el planeta ja ens està avisant. Hi hauríem d’anar pensant.