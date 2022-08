Per un tros de Trueta a Girona

El principi d’acord entre l’Ajuntament de Girona i la família propietària del Mas Bellsolà per deixar fora la masia del futur complex del nou Josep Trueta és una bona notícia. Una decisió positiva per a ells, els amos de la casa, però també per a centenars de milers d’habitants de les comarques gironines. Perquè si l’ajuntament hagués continuat decidit a expropiar-ho tot, terrenys i masia, la família hauria estat en el seu dret d’obrir un llarg procés judicial que hauria diferit en el temps la construcció i la posada en marxa de l’hospital. Potser haurien perdut. I un jutge hauria acabat determinant que «preval l’interès general» i que la masia havia de ser expropiada. Però, potser no. I un jutge, de qualsevol instància on haguessin presentat recurs, hauria donat la raó a la família. Això no ho sabrem mai.

Arribats a aquest punt, és necessari fer una pregunta. Calia? Doncs, no. No calia embolicar la troca al voltant del Mas Bellsolà. Ni tampoc cal tot l’enrenou que encara queda, que no és poc, només per poder dir que una part del nou Trueta està dins del terme municipal de Girona. Encara que acabi sent la porta d’entrada o el vestíbul d’un dels edificis. Per evitar aquesta sensació que «Salt ens ha tret l’hospital», des de la plaça del Vi es va entrar en una lluita estèril que no ha fet res més que endarrerir el projecte i soscavar el prestigi polític dels qui l’han mantingut. Avui, segurament, no deu quedar ningú a l’Ajuntament de Girona que no tingui clar que hauria estat millor que el Trueta anés des del principi tot a Salt. Però baixar del burro és molt complicat. Un cop descartat Domeny, es va optar per l’opció Sud (Salt), però «salvant l’honor» gironí posant un tros de l’hospital a la capital. Un tros on hi ha dues masies, una habitada i una altra funcionant com a restaurant, enmig d’uns terrenys que l’Agència Catalana de l’Aigua considera inundables. És cert que, amb temps, el govern de la ciutat ho pot acabar solucionant. Ha arribat a un acord amb la família Bellsolà i farà que les modificacions que calguin al projecte per aconseguir el permís de l’ACA. Per rematar-ho, com qui no vol la cosa, és probable que s’hagi de compensar els propietaris de Can Sureda amb un terreny per construir pisos en una parcel·la del barri. Però, després caldrà fer més preguntes. Ha valgut la pena? Tot per tenir una porta d’entrada del nou hospital al terme de Girona?