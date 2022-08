Dalí i l’energia eòlica

No veig cap prova en l’obra pictòrica de Salvador Dalí, ni tampoc al llarg de les seves biografies, que permeti assegurar el que va dir el The New York Times el 19 de juliol amb un ampli reportatge sobre el projecte de parc eòlic marí al Cap de Creus: si l’artista estigués viu, tindria el poder d’impedir aquest projecte.

David Gelles, l’autor del reportatge, acreditat periodista ambientalista, ha estat poc curós a l’analitzar un tema tan greu i polèmic com aquest, com s’ha pogut veure amb el nombrosos articles d’opinió i les informacions publicades a Diari de Girona en els darrers mesos. No m’atreveixo a qualificar el contingut i les idees que s’hi expressen de «colonialisme ambiental des de Nova York», com ha fet el consultor ambiental Antoni Salamanca en el seu article publicat l’1 d’agost, però és cert que el NYT no explica al seus lectors i lectores el problema energètic que tenim els gironins per adaptar-nos a la Llei del Clima proposada pel nostre Govern i que comporta que el 2050 el 100% de la producció elèctrica, ja tancades les nuclears, ha de ser generada pel conjunt de les energies renovables.

No entraré a discutir les legítimes posicions de la plataforma anti ni les declaracions dels experts de la Universitat de Girona i dels científics del CSIC contraris al projecte. Quan aquests hagin acabat el seu estudi d’impacte dels parcs eòlics marins sobre la biodiversitat, finançat amb 247.000 euros pels fons Next Generation de la Unió Europea, el podrem contrastar amb el que presentin les quatre empreses que opten a fer el projecte: Iberdrola, Sender/Blue Float, Saitec i Cobra (vinculada al grup ACS de Florentino Pérez). De moment, l’única d’aquestes empreses que cerca la concertació social i que ha presentat el seu projecte Tramuntana en públic i a les institucions és Senet/Blue Float.

Però del que vull parlar és de Dalí i del NYT. La meva opinió sobre la qüestió és que l’artista mai es va manifestar contra els sis aerogeneradors terrestres que funcionaven fa anys a la cota més alta del puig Pení, dins del Parc Natural de Cap de Creus, ja desmantellats per Endesa. El pintor va ser sempre un defensor de vincular les noves tecnologies i la ciència amb l’art. La Fundació Gala-Salvador Dalí, que vetlla pel patrimoni del geni del surrealisme, no s’ha manifestat encara sobre el projecte eòlic i l’impacte que tindria sobre els paisatges emblemàtics de la costa de Cap de Creus.

Una de les darreres obres adquirides per la fundació és precisament un magnífic oli sobre cartró titulat El molí. Paisatge de Cadaqués, pintat el 1923, quan Dalí tenia 19 anys. Aquesta tela desvetlla l’interès que despertaven a l’artista els molins de vent i l’energia eòlica que anys després va utilitzar en els temes inspirats amb el Quixot de Cervantes.

L’oli representa un enorme molí multipala que bombeja aigua i que domina tot el paisatge del poble, els camps d’oliveres, l’església i la platja de Cadaqués. Dalí adorava la tramuntana i els cels i núvols que generava. Si alguna declaració o comentari va fer en vida va ser contra l’especulació urbanística que destruïa els seus paisatges més estimats. Com ens explica molt bé Antoni Salamanca, el problema del nostre litoral és l’impacte del canvi climàtic sobre la seva biodiversitat i els efectes provocats per l’increment de la temperatura i la pujada del nivell del mar, no un determinat projecte de parc eòlic marí.

Hem de celebrar que el New York Times es preocupi pels temes ecològics i energètics de Catalunya, però li pregaríem més rigor i prospectiva a l’analitzar-los. Deixem el llegat artístic de Dalí en pau. El canvi climàtic és el repte més gran de la història del planeta i del Mediterrani. Ens queda molt poc temps per concertar democràticament els grans projectes energètics (també els petits i cooperatius) per mitigar-lo. I la responsabilitat dels poderosos mitjans de comunicació com el NYT és ajudar-hi.