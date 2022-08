Sí, Palamós està molt brut. En part per la manca de civisme de la gent, però no és d’això del que en vull fer ressò a aquesta carta. En alguns embornals hi ha una llegenda que posa «No hi llencis res. El mar comença aquí», però si mirem dins de l’embornal hi podem veure ampolles de plàstic, burilles, fulles d’arbre i, sobretot, una espècie de substància negra, d’aspecte llefiscós, que si fem cas al que diuen els rètols, ja està al mar. Abans, de tant en tant, uns operaris netejaven l’interior dels embornals, però ara, diria que des de l’any 2018 ja no es fa. He enviat unes fotografies a la Bústia d’Incidències de la web de l’ajuntament, i espero que serveixi perquè ho netegin tan aviat com puguin i així s’eviti que vagi a parar al mar. Els ciutadans de Palamós mereixen que se’ls respecti, si més no, perquè paguen les taxes que estableix el consistori. Desconec de qui és competència el tema, però entenc que cal prendre mesures el més aviat possible.