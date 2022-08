La intel·ligència artificial discrimina

Els cuidadors de gent gran són conscients que la intel·ligència artificial els pot ajudar a la feina. Tot i això, per als dirigents de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), aquesta eina també comporta riscos. Així, alerten que aquests sistemes tendeixen a fomentar la discriminació per edat, o edadisme. Per això, des de l'OMS, reclamen un disseny adequat d'aquests instruments digitals, perquè es recopilin dades i es proporcionin recursos d'acord amb un codi ètic adequat. En general, la intel·ligència artificial s'empra monitoritzant de manera remota aquests pacients. També s'utilitza per produir medicaments específics. Tot i això, els experts estan convençuts que es pot optimitzar la gestió dels llits als hospitals estudiant l'evolució d'aquest col·lectiu. És a dir, es tractaria d'avançar-se als problemes, en lloc de cercar solucions quan les situacions ja s'han complicat. I és en aquest punt on apareix el perill de l'edatisme. Sovint, la intel·ligència artificial ignora els qui pertanyen a aquest grup d'edat. Altres vegades, se'ls relega a una posició secundària perquè, suposadament, els subjectes d'altres franges d'edat són prioritaris. En síntesi, per a molts d'aquests sistemes, els més grans són invisibles o són poc rellevants. Fins i tot els gestors de la indústria tecnològica pensen que quan aquests ciutadans s'han de familiaritzar amb la intel·ligència artificial ho tenen més difícil que la resta d'individus. Per això es dona el «biaix» que denuncien els portaveus de l’OMS.