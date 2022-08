Sempre he pensat que no hi ha res que justifiqui cap tipus de violència, que sempre hi ha d’haver alguna solució al que sigui que no hagi de comportar cap ferida o mort, que la vida sempre arreu és vàlida per ella mateixa, com un do que tots rebem.

Però en el món on vivim, la violència sembla estendre’s sense cap aturall, dominant el dia a dia, si més no de la gairebé totalitat dels noticiaris amb què ens atorrollen. Tenim notícia del mal de seguida, així que es produeix, tant del proper com del més llunyà, mentre que tot allò referit al bé, molt més abundant i decisiu, resta ben bé silenciat com si no tingués el més mínim interès. Donar notícies del bé i mostrar-lo tal com és segurament faria de mirall i de referent. Hi ha d’haver una altra manera de viure, on hi hagi cabuda per a tots i on tothom se senti respectat i capaç de viure en pau.