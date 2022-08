El diumenge passat ja vàrem acomiadar la Mostra de Cançó de Taverna de Sant Feliu de Guíxols, amb la gran cantada al passeig Rius i Calvet.

Enguany, les cites amb aquests cants, que promou la vila ganxona, han estat només quatre ubicades a les platges i al Far, i amb només un grup convidat a part dels de casa.

Lluny queden aquells estius banyats de força actuacions tavarneres en emblemàtics indrets com el Monestir, la plaça del Mercat, el Salvament o el barri de Tueda, entre d’altres.

Amb el temps, al meu parer, no s’ha promocionat massa aquest gènere en perill d’extinció, i el municipi n’ha reduït progressivament la quantitat d’actes. Tanmateix, i per sort, no ho ha fet amb la qualitat de la gent que en formen part i les noves composicions dels grups.

Així doncs, no puc més que agrair públicament la dedicació dels músics i cantants que no defalleixen mai, tot i les inclemències climatològiques i els contratemps, per fer-nos xalar d’ allò més.

Salvem la cultura d’aquest nostre país, que és un bé patrimonial massa preuat per perdre’l.