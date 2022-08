El que xoca, en allò decretat pel Govern de l’Estat per al pla d’estalvi energètic, és que el Govern de Sánchez hagi disposat per decret una sèrie de mesures sense haver-les consensuat amb l’oposició i les 17 comunitats autònomes, en la mida que envaeixen algunes de les seves competències, com és el comerç.

Pitjor encara és que el pla d’obligat compliment disposat pel Govern no deixa de ser precipitat i fins i tot frívol davant la gran crisi energètica que s’acosta i que exigeix alguna cosa més que l’apagada dels carrers i els aparadors comercials o la regulació dels temperatures als edificis públics. Com a primera mesura, és el mateix Govern qui hauria de donar exemple d’estalvi i austeritat en les despeses abans de demanar solidaritat als ciutadans. Però el que més es troba a faltar és una revisió a fons de tota la política energètica en què tingui la cabuda la construcció de noves centrals nuclears, en lloc de disposar una suïcida mesura ideològica per acabar amb les que existeixen.