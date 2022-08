A principis dels anys trenta, l’Ajuntament de dretes de La Lliga del Sr. Cambó va prohibir la venda ambulant de llet. Motius? La salubritat i el fet que, per fi, la ciutat dels Setges disposava d’una moderna central lletera. Fins aquí, res a dir, tot el contrari. Però, qui ho havia de pensar! El primer dia, precisament el dia inaugural, la llet va sortir del tot agra… i és clar, es va armar un sagramental. Per dissort seva, el meu estimat i inoblidable Sr. Bonmatí ocupava accidentalment l’alcaldia. I dic dissortadament perquè, emprant les seves pròpies paraules, «la presa de la Bastilla va quedar empetitida davant el furor i la ira de les mestresses de casa, que de forma multitudinària van envair la plaça del Vi, van entrar a la Casa Consistorial fins a ocupar el mateix despatx del batlle, que per cert el van trobar buit». El Sr. Bonmatí, alarmat pel que veien els seus ulls, va pujar al cotxe oficial de l’ajuntament i no va parar fins arribar a Banyoles, on va seguir via telefònica el desenvolupament de la jornada inaugural.

Pel professionals de la central lletera, aquest dia va suposar un mal tràngol. I sense posar més pa que formatge, Déu em lliuri de semblant pecat, van conèixer abastament el que significava tenir mala llet. Sortosament, mai més es va donar aquesta circumstància tan penosa i la central va funcionar com una seda, proporcionant als gironins un dels aliments més cabdals per a la salut. En canvi, recordo perfectament, que un cop acabada la Guerra Civil, la família Paredes disposava d’un corral on avui es troba el Mercadona del carrer del Carme. El ramat de cabres proporcionava llet a gran part del veïnatge que la comprava a una noia jove i maca, que al crit «vendo leche de cabra» van ser molts els nens i nenes que cada dia la teníem a taula, al costat del pa negre i la xocolata de garrofer. Va ser l’esmorzar meu al llarg de tota la dècada dels anys quaranta! I gràcies per tenir un mos de pa, per posar-te’l a la boca! Temps difícils, molt difícils! A qui li diuen!