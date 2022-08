La set de l’aigua. L’aigua és una metàfora del temps, comentava Borges: eternitat. Estem fets de núvols, cantava Pablo Guerrero, d’aigua, però s’està ofegant a les llacunes. El creixement sostenible és un tòpic titllat d’ecològic: el nou feixisme, advertia Orwell, es vesteix amb banderes de llibertat. Ens n’assabentem poc, perquè inverteixen en reputació per ocultar les seves contaminacions. La veritat més gran, torturada i segrestada, veu com s’asseca el paisatge. Ara gairebé tot té set, l’aigua mateixa: set de democràcia, de transparència... Donar beure a aquest miracle que pensa, diu Joaquin Araújo, és pintar de verd el gris, invertir en futurs. Necessitem defensar-nos. El biòleg Mancuso proposa que l’organització de les plantes és un model a seguir. Calen lideratges que ens apropin a la solidaritat, intercanvis que dignifiquin. El segle passat alguns científics com Fermi, van témer no ser compresos; quan s’arriba a aquest punt, Einstein considerava que només queda la poesia.