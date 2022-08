Tot plegat, un que cridava (diuen)

Dimecres vaig anar a dormir convençut que desenes d’independentistes radicals havien rebentat l’homenatge a les víctimes del 17-A per exigir que s’investigui l’atemptat com una acció de falsa bandera promogut per l’Estat contra el Procés, i ahir al matí les primeres notícies de la ràdio apuntaven en el mateix sentit, però cap a dos quarts de nou vaig sentir que Catalunya Informació ja no parlava de cap grup sinó d’«una persona» que havia trencat el minut de silenci amb els seus crits antiespanyols. En poques hores, les desenes de rebentadors s’havien transformat en un sol individu en estat temporal d’exaltació. Després va comparèixer Laura Borràs per dir que ella no havia anat a felicitar el cridaner sinó a saludar els concentrats que, participativament, denunciaven la conspiració d’espanyola per amagar la veritable autoria de la massacre de la Rambla. El cridaner era un d’ells, però no tots ells eren cridaners. Bé, sí que van ser-ho quan els polítics dipositaven flors al lloc del crim, però estàvem parlant del minut de silenci, oi? Perquè escridassar polítics està bé sempre i en tot lloc, inclosos els homenatges a les víctimes del terrorisme. En això, com en tantes altres coses, la política catalana està resultant ser molt espanyola. Des que Aznar va trucar als directors dels principals diaris per dir-los que les bombes d’Atocha eren d’ETA, «con toda seguridad», els seus fidels no han renunciat a la teoria de la conspiració socio-etarra. «L’únic que demanem és que s’investigui», insistien a dir un grapat d’opinadors quan totes les sentències possibles havien consagrat la trama islàmica. Tampoc les resolucions judicials sobre el 17-A no desanimen els qui sospiten de la llarga mà de l’Estat i les seves clavegueres, i per fer-ho es basen en dues evidències: el fet que no totes les incògnites s’han resolt (això només passa a les pel·lícules) i la confusa verborrea de l’excomissari Villarejo, una font de coneixement de màxima fiabilitat.