Restriccions sense solucions

Si no fos que, realment, veure el Girona a Primera il·lusiona i engresca, entre tots podrien ser capaços de fer avorrir l’aficionat. Els uns tenint la plantilla empantanegada sempre fins l’últim dia; l’Ajuntament posant-ho fàcil perquè l’aficionat pugui arribar al camp. Per sort torna l’autobús que uneix el centre amb l’estadi, finançat pel club, perquè en cas contrari els problemes d’accés serien majúsculs.

El perímetre de seguretat ha augmentat i si ja en l’anterior etapa a Primera era dels més grans de la categoria, ara ja ni s’ho imaginen. Fer això és el més fàcil. L’interessant, i alhora complicat, seria endurir les restriccions de trànsit al voltant de l’estadi però donar alternatives. Ara aquestes passen, si no es va amb autobús, per espavilar-te i aparcar on puguis. L’estadi té una capacitat per a 14.000 espectadors i els dos aparcaments alternatius que proposen des de la plaça del Vi ja deu venir just si sumen el miler de places. Restringir sense alternatives i, sobretot, multar tant com es pugui aprofitant l’avinentesa, com va quedar clar al juny amb la Final Four de la LEB Or a Fontajau amb el talonari disparant de manera indiscriminada. I ja ho saben, si no els va bé cap d’aquestes opcions, vagin a peu. Encara que sigui a ple hivern, de nit, plogui i hi tinguin mitja hora de camí.