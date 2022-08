El dimecres 17 d’agost, la nostra mare, d’edat avançada, va patir ictus. De seguida vàrem veure les seqüeles: boca torta i paralitzada, costat dret paralitzat i falta de comunicació verbal. Vam ser molt ràpids a trucar al SEM, i quan va arribar a l’Hospital Trueta de Girona el servei de neurologia ja n’estava pendent. Després d’una primera valoració ens van confirmar que tenia dues coagulacions al cap i amb la possibilitat d’una operació. Vam estar-hi d’acord. Tot ha anat molt bé, i dos dies després li donaven l’alta hospitalària. Està perfecte, no té cap sequela. Des d’aquí volem agrair al servei de urgències, al servei de neurologia i a la unitat de ictus de l’Hospital Trueta. Moltes gràcies per la vostra professionalitat i vàlua. Gràcies per ser-hi.