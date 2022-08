A la gent normal, del carrer, i sobretot als que ja tenim una edat i en el decurs de la nostra vida hem anat veient, i a vegades patint, molts canvis, alguns ens costen un xic d’entendre.

No voldria que ningú se sentís ofès, però no soc jo sol, que em costa d’acceptar segons què. Per exemple: avui, als diaris, podem llegir el cas d’un home que «presumptament» ha abusat de quatre nenes, menors d’edat, i no passa res; ahir un noi va robar cable òptic d’un aparells del tren, que va restar parat deixant un gran nombre de passatgers, enfadats i perjudicats, i no passa res; hi ha gent que ha robat i/o atracat amb violència, repetides vegades, i llibertat amb càrrecs; ocupen una propietat d’un particular, a vegades al mateix pis o la casa on viuen, o on passen els caps de setmana i les vacances, i no tan sols no passa res, sinó que si el propietari vol recuperar la seva propietat no pot fer-los fora sense una ordre judicial que li comporta maldecaps, temps i despeses, i encara, tot i això, el que ho ha patit encara és el criticat i escridassat.

D’un temps cap aquí, la nostra ciutat, que era un lloc tranquil i acollidor, cada vegada ho és menys: robatoris, atracaments, violacions, baralles , traficants de drogues, cremades de contenidors, etc. I no passa res. Llavors, fa por passar per segons quins llocs i a quines hores.

I pensem en uns cantants, que tot i que no són del nostre estil tenen unes cançons que, agradin o no, són la seva manera de pensar, i se’ls penalitza, alguns fins i tot amb presó. I ja no toques el problema d’algunes persones vinculades a la política i d’altres.

Bé! Ens limitem a dir el que pensem i sentim, de molta gent que ho critiquen, però que no gosen fer-ho obertament.

Bé! Que ens perdonin, però és el parer de molts.