Analitzant la situació de les dades de l’atur, negatives al juliol, s’ha comprovat que per trobar un mes de juliol amb aquestes dades negatives cal remuntar-se al 2008, en vigílies de la recensió que va començar el 2009 i va arribar fins al 2012. El Govern ha intentant explicar aquesta situació dient que aquest any els contractes de temporada s’han avançat al juny. Raó feble, sens dubte, que no explica l’amplitud de paralització de les contractacions a tots els àmbits laborals. Del que es tracta, més aviat, encara que la vicepresidenta no ho vulgui explicar, és que les empreses han pres consciència de la magnitud de la crisi i estan derivant les mesures de contenció a la plantilla dels treballadors. La suposada salut del mercat laboral de la qual fa gala el president del Govern ha deixat d’existir. Els espanyols, asfixiats econòmicament, tenim dret a saber què passa i, sobretot, què farà aquest Govern. Estem acabant el període de vacances.