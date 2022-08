És curiós que quan reps una trucada i no pots o no vols agafar el mòbil o telèfon en aquell moment, no et deixin cap missatge. És a dir: t’han trucat, i com que no pots o no et va bé respondre, en general la solució és no deixar el missatge gravat. Ho trobo de molt mala educació i mostra molt poc respecte per a la persona amb qui en principi et vols comunicar.

És a dir: és fiquen a dins de la teva intimitat i a sobre no et diuen res de res. Ja sé que queda el número gravat, o si voleu el nom, i per tant pots trucar més tard. Però no és aquest el problema a resoldre. Si truco a algú, com a mínim li dic per què vull parlar amb ell. És molt fàcil, oi? Doncs no hi ha manera. També, moltes trucades són de venedors o del que vulgueu que volen fer el seu negoci. Si per casualitat alguna d’aquestes persones et deixa el seu missatge, tu ets molt lliure d’escollir si més tard vols trucar o no. Diria que no hi tens cap obligació. Ja comença a ser hora que comunicar-se amb els més pròxims sigui una realitat respectuosa. Jo no seria capaç d’anar a una casa i presentar-me sense avisar. Telefonar és el mateix, sobretot si penses amb els altres. D’això se’n diu respectar al més proper.