Permetin que els expliqui de quina manera l’Ajuntament de Girona, Policia Local, departament de Mobilitat, tracta les persones que tenim una minusvalidesa, i també als que no la tenen. El 17/06/2022, a les 16.49 h, l’agent 10079 de la Policia Local em va denunciar per, com ell diu, «estacionar el vehicle amb una targeta d’estacionament per a persones amb una targeta de mobilitat reduïda no visible en la seva totalitat», tot deixant al vidre del vehicle una butlleta de color groc i que al dors vaig intentar llegir sense èxit, amb la lletra tan petita que es necessita una lupa per tal de poder llegir-la. Suposo que aquest tipus de lletra no deu ser del tot legal, ja que incorre en una clara indefensió envers a l’administrat, ja que és totalment il·legible.

No obstant això, vaig interpretar que era una un butlletí de denúncia i el 18/06/2022 vaig escriure una instància, adjuntant fotos i explicacions del que havia succeït. El senyor agent explica els motius i el precepte infringit, i que ha posat una denúncia a un vehicle d’una persona amb mobilitat reduïda. És a dir, que ell sabia en tot moment a qui posava una denúncia, com és possible? A la denúncia, el senyor agent explica que no es veu bé la targeta de mobilitat reduïda, és estrany... Només calia que s’acostés al vehicle i l’hauria vist perfectament. Això ho demostro amb dues fotos que vaig adjuntar en el meu escrit. Doncs bé, a dia 18/08/2022, acabo de rebre la confirmació de la mateixa i vés per on, ja tinc una sanció. Visca! La motivació que donen és que, atès a les actuacions practicades, poden donar per provada la realització dels fets denunciats i desestimen les al·legacions presentades. Això vol dir que ni es van mirar les al·legacions, ni molt menys han mirat les fotos... Quina manera d’enganyar a l’administrat. Si ho haguessin comprovat, haurien vist que no és correcte i haurien procedit a anul·lar la denúncia. Per experiència, tot això em fa pensar que ja deuen tenir un escrit per cada al·legació que es presenta, «un retallar i enganxar» com es diu vulgarment. Al cap i a la fi, és més fàcil seguir amb el procediment iniciat que tirar-lo enrere. Conclusions, quina explicació té tot això? És que va veure de lluny el meu vehicle? Ni va sortir del cotxe patrulla?, Un excés de zel per part de l’agent ? Un afany recaptador ?