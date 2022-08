Ordinadors (i empresaris) idiotes

Hi ha empreses que continuen confiant en índexs online tan rellevants com unes taxes d’abandó digital per part dels usuaris que van ser calculades... a la dècada dels noranta del segle passat! I no en són l’excepció.

En plena cinquena revolució industrial, aquesta base és tan feble que tot allò que s’hi construeix corre el risc d’enfonsar-se. Aquesta raó explica per què les devolucions de productes són un problema tan greu. El valor d’aquesta acció supera el bilió d’euros per a comerciants del món sencer. Mentrestant, una de les companyies que han propiciat aquesta transformació, Amazon Prime, afavoreix que els retorns gratuïts siguin cada cop més habituals. És freqüent que altres firmes ofereixin descomptes als usuaris que renunciïn al seu dret a tornar les compres, fet que suposa una invitació a triar altres marques. La transparència i la claredat, en canvi, generen fidelitat: una lupa al web per veure de prop el teixit d’una peça de roba, una eina per observar des de diferents angles un moble, etc. Les dades són crucials, encara que mudes. Com va sentenciar el filòsof Peter Drucker: «L’ordinador no pren decisions; és idiota», i aquí rau la seva força. Ens obliga a pensar, a nosaltres.